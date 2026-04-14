Для гостевых домов пересмотрят тариф на электроэнергию

Владельцы гостевых домов, участвующие в пилотном проекте по легализации этого сегмента размещения, смогут рассчитывать на возврат к стандартным тарифам на электроэнергию вместо повышенных коммерческих ставок. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

По его словам, после включения объектов в официальный реестр ряд собственников столкнулся с переводом на тарифы, применяемые к предпринимательской деятельности. Это существенно снижает рентабельность их бизнеса.

Депутат уточнил, что по итогам консультаций с профильными ведомствами принято решение сохранить для таких объектов тарифы, действующие для частных домовладений. При этом реализация изменений потребует времени, на согласование процедур может уйти несколько месяцев.

Ранее HotLine.travel сообщал о росте напряженности вокруг ситуации с коммунальными платежами в этом секторе. Как следует из обсуждений в телеграм-канале Сангаджи Тарбаева, владельцы малых средств размещения все чаще получают требования оплачивать услуги по коммерческим расценкам, даже если речь идет о жилых объектах. Это рождает недовольство бизнеса, собственники требуют от депутатов более оперативного решения вопроса.