Какие места выбирают для отдыха туристы с детьми

Сервис «Островок» выявил предпочтения российских семей с детьми относительно отдыха на майские праздники. Лидерами среди отечественных направлений стали Санкт-Петербург, Казань и Москва, привлекая туристов возможностями для экскурсионного отдыха. В первую десятку также вошли Нижний Новгород, Ярославль, Калининград, Сочи, Волгоград, Тула и Кисловодск.

По данным сервиса, в 2026 году до 80% семейных бронирований приходятся на внутрироссийские поездки. Средняя стоимость ночи в российских отелях составляет 8,1 тысячи рублей.

Среди зарубежных направлений родители с детьми чаще всего выбирают страны СНГ, ближнего зарубежья и Азии. Эти регионы привлекательны благодаря прямому авиасообщению и упрощенному въезду.

В топ зарубежных направлений входят Беларусь, Узбекистан, Турция, Грузия, Армения, Абхазия, Таиланд, Япония, Китай и Казахстан. Средняя стоимость ночи за рубежом для семейных туристов составляет 13,6 тысячи рублей, что составляет примерно каждое пятое бронирование, сообщают РИА Новости.

Отметим, что стоимость авиабилетов из Югры на майские праздники показала резкие колебания.