Туристический сезон в заповедниках Оренбуржья начнется 1 мая

В Оренбургской области с 1 мая стартует туристический сезон в заповедниках. Для гостей подготовили экотропы и природные маршруты.

В этом году для посетителей будут доступны три экологические тропы: «Путь к цапле», «Дыхание степи» и «Где живёт бобр».

Специалисты отмечают, что из-за ранней весны сезон цветения первоцветов начался раньше обычного. Уже распустились адонис, тюльпан скифский и прострел, а в ближайшее время зацветет тюльпан душистый.

При этом пик цветения тюльпанов, вероятно, завершится до начала майских праздников. Однако туристов ждут другие природные явления - цветение ирисов, миндаля низкого и караганы, а также возможность увидеть степную фауну.

Посещение экотроп возможно по предварительной записи за 1–3 дня.