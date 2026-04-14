Туристический сезон в заповедниках Оренбуржья начнется 1 мая
В Оренбургской области с 1 мая стартует туристический сезон в заповедниках. Для гостей подготовили экотропы и природные маршруты.
В Оренбуржье с 1 мая откроется туристический сезон в заповедных территориях региона.
В этом году для посетителей будут доступны три экологические тропы: «Путь к цапле», «Дыхание степи» и «Где живёт бобр».
Специалисты отмечают, что из-за ранней весны сезон цветения первоцветов начался раньше обычного. Уже распустились адонис, тюльпан скифский и прострел, а в ближайшее время зацветет тюльпан душистый.
При этом пик цветения тюльпанов, вероятно, завершится до начала майских праздников. Однако туристов ждут другие природные явления - цветение ирисов, миндаля низкого и караганы, а также возможность увидеть степную фауну.
Посещение экотроп возможно по предварительной записи за 1–3 дня.