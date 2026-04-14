Владельцы мини-отелей пытаются выдать их за гостевые дома

Эксперимент по легализации гостевых домов не должен превращаться в способ оформления полноценных мини-отелей под иным статусом, хотя подобные попытки уже фиксируются. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туринфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

По его словам, часть предпринимателей злоупотребляет действующими правилами, фактически эксплуатируя небольшие отели под видом гостевых домов. Депутат подчеркнул, что такие объекты должны оформляться в соответствии со своим реальным форматом. Если речь идет о здании с несколькими этажами и развитой инфраструктурой, включая парковку, его следует регистрировать как гостиницу.

Сангаджи Тарбаев также обратил внимание, что в рамках действующих правил один собственник может оформить только один гостевой дом. Возможность изменения этого ограничения он назвал предметом обсуждения и предложил передать соответствующие полномочия регионам.

При этом парламентарий отметил, что в ряде субъектов такой формат размещения является традиционным и зачастую заменяет классические гостиницы, включая отели высокого уровня.

По его словам, ключевая задача эксперимента – повышение безопасности туристов, обеспечение миграционного учета и улучшение качества услуг. Он уточнил, что регистрация постояльцев для владельцев гостевых домов может быть организована в упрощенном порядке.

Эксперимент по оказанию гостиничных услуг в гостевых домах реализуется в ряде регионов с 1 сентября 2025 года и продлится до конца 2027-го. Его цель – вывести этот сегмент из теневого оборота, легализовать деятельность и одновременно защитить интересы как владельцев, так и путешественников. Закон также закрепляет перечень услуг, требования к таким объектам и механизм их классификации.