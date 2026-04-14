Китай готовится тестировать канатную дорогу в Россию этим летом

Тестовый запуск канатной дороги через Амур между Благовещенском и Хэйхэ планируется в июле текущего года, передаёт ИА DEITA.RU.

По сообщениям китайских СМИ, прохождение таможенного контроля будет занимать 10 минут, само перемещение в кабине канатной дороги на другой берег – ещё три минуты. На китайской стороне работы по вводу объекта в эксплуатацию уже завершаются.

Трудолюбивые китайцы планировали закончить работы досрочно, ускорения строителям придал секретарь Горкома Коммунистической партии Китая города Хэйхэ Ли Сивэнь, который посещал объект 18 марта и призывал скорее завершить строительство и приступить к благоустройству прилегающей к терминалу территории. На момент визита чиновника готовность объекта составляла 97%, а на российской стороне дело стопорилось из-за холодов, мешавших натягивать стальные тросы. Этот этап работы теперь планируется закончить к маю.

Ранее тестовый запуск трансграничной канатной дороги планировался весной 2026 года. Впрочем, к постоянным переносам сроков проекту не привыкать – ему мешали то коронавирусная пандемия, то наложенные санкции (кабины для объекта должна была поставить Франция, после начала военной спецоперации на территории Украины и Донбасса объявленная недружественной страной). Изначально запустить канатную дорогу планировали в 2023 году. Соглашение о строительстве было подписано в 2021 году.

Пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ с канатной дорогой зарегистрирован как пешеходный. Предварительную приёмку на уровне провинции Хэйлуздян он прошёл ещё в декабре 2025 года. Было получено разрешение на открытие в терминале магазина беспошлинной торговли.