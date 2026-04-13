Волонтеры готовы чистить пляжи Анапы в майские праздники

В Анапе продолжается очистка пляжей после первых за долгое время свежих выбросов мазута. Их в выходные обнаружили в районе Витязево. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, к уборке было привлечено 110 сотрудников МЧС, Морспасслужбы и «Кубань-СПАСа», задействовано 17 единиц техники.

В волонтерских чатах, созданных в конце 2024 года, снова оживление. Сегодня там искали добровольцев. По официальным подсчетам, набрали порядка 20 человек.

Задач на текущий день было две. Отмыть птиц и продолжить сбор загрязненного песка:

«Приступаем с полудня. Расходники у нас все есть. Транспортом обеспечим, либо самостоятельно до точки. С собой воду, перекус. Работаем до 17:00», – оповестили активисты.

По итогам смены на береговой линии выстроился ряд из десятков белых мешков, наполненных черным замазученным песком.

«Сегодня прошли 700 м. Сейчас МЧС догружает мешки, вытаскивает застрявшие машины. Можно сказать, что основная масса здесь убрана. Спасибо "Кубань-СПАС" и МЧС – они пытаются и в воду заходить в костюмах, и делать берег максимально чистым. Еще, может, что-то вымоет, выкинет, но ничего такого глобального уже нет», – рассказал блогер-эколог Юрий Озаровский.

Как утверждают волонтеры со стажем, нынешние выбросы имеют более жидкую консистенцию.

«И нет уже такого резкого запаха, как в прошлом году и в декабре 2024-го».

Все те, кому небезразлична судьба Анапы, надеются на положительный исход. В то же время в чате добровольцев некоторые люди готовы в случае негативного сценария прибыть на помощь из другого региона:

«Подскажите, сейчас для волонтеров есть какое-то жилье и помощь или всё своими силами теперь? Хотелось бы приехать помочь на праздниках, мы из Белгорода».

Вариантов для заселения пока что нет.

«Если ситуация изменится в худшую сторону, то, думаю, отельеры пойдут на любые условия. К майским праздникам видно будет».

Ранее TourDom.ru писал, что в выходные на пляжах Анапы впервые за долгое время вновь обнаружили свежие выбросы мазута. Незадолго до этого губернатор Кубани доложил президенту, что сезону быть. Добровольцы и спецслужбы вышли на очистку территории еще в воскресенье.