Петербург обошел Москву по стоимости гостиничных услуг

Санкт-Петербург по итогам первого квартала 2026 года неожиданно обошёл Москву по стоимости гостиничных услуг. Согласно данным эквайринговой сети банка «Русский Стандарт», средний чек за проживание в гостиницах Северной столицы составил 16 654 рубля, тогда как в Москве — лишь 11 546 рублей. Разрыв оказался колоссальным — 44% в пользу Петербурга.

И это при том, что абсолютные цифры турпотока говорят об обратном: за январь–февраль 2026 года в Москву совершили 2 млн туристических поездок, в то время как в Петербург — лишь 956 тысяч. Казалось бы, более высокая конкуренция за номер должна сдерживать цены, но на деле всё происходит с точностью до наоборот.

Столь парадоксальная ситуация сложилась не на пустом месте. В городе на Неве впервые за долгое время наметилась тревожная тенденция: рынок гостиничных услуг, похоже, упёрся в потолок. По данным участников рынка, загрузка петербургских отелей уже три года стабильно держится на уровне 64–66%, и расти выше, похоже, некуда. Одновременно с этим практически исчерпан потенциал для дальнейшего увеличения тарифов. При этом в городе продолжается бум строительства апарт-отелей: на 2026 год ожидается ввод около 7 тысяч новых номеров, а всего в стадии строительства находится 25 объектов на 10,7 тыс. апартаментов.

Получается замкнутый круг: цены уже достигли психологического максимума, но количество мест для размещения продолжает расти, а поток гостей прибавляется лишь умеренными темпами. Власти Петербурга прогнозируют рост турпотока в 2026 году в пределах 3–5%, то есть до 12,8–13 млн человек, тогда как в Москве ожидания инвесторов куда оптимистичнее — рост до 5% в год при гораздо более высоком абсолютном показателе.

Таким образом, Петербург оказался в непростой ситуации: он стал дороже, но не стал популярнее Москвы. Эксперты полагают, что в 2026 году рынок гостиничных услуг Северной столицы может войти в фазу стагнации, а ценовой ресурс — окончательно исчерпаться.

