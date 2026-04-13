Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи подвел итоги зимнего сезона 2025/26

Горный курорт «Роза Хутор» в Сочи подвёл итоги зимнего сезона 2025/26, который продлился с декабря по 12 апреля. За это время трассы общей протяжённостью 105 км посетили около 570 тысяч туристов. Погода порадовала гостей: 50 дней шёл снег, а 55 дней были солнечными. Суммарное количество выпавших осадков достигло примерно 1200 мм.

© runews24.ru

С 13 апреля основные канатные дороги курорта закрыты на плановое техническое обслуживание. Они возобновят работу только 30 апреля. В межсезонье для туристов будет доступен горный парк «Стрела» с подъёмником, который поднимает на высоту до 1,6 тысячи метров. Гостей отелей доставят в горную Олимпийскую деревню на бесплатных автобусах.

Курорт уже готовится к летнему сезону. 27 апреля запустят канатную дорогу «Олимпия» и аттракцион «Родельбан» — горные санки на рельсах, спуск по которым достигает скорости до 40 км/ч. Полноценный летний сезон начнётся 1 мая. В программе — пешие маршруты, велопрогулки, зиплайн и семейные развлечения.

«Роза Хутор» — один из крупнейших горнолыжных курортов России, построенный к Олимпийским играм 2014 года. Он расположен в посёлке Красная Поляна и включает более 30 километров трасс разного уровня сложности, современные подъёмники и развитую туристическую инфраструктуру. Зимой здесь работают школы для начинающих, прокат снаряжения и детские клубы. Летом курорт превращается в центр активного отдыха с панорамными видами на Кавказские горы.

Администрация курорта напоминает, что в апреле погода в горах переменчива, поэтому гостям рекомендуют брать с собой тёплую и непромокаемую одежду. Билеты на подъёмники и аттракционы можно приобрести онлайн на официальном сайте.