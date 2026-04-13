Авиакомпания Nordwind отменила рейсы из Москвы в Санкт-Петербург

Nordwind неожиданно отменила запланированные ранее рейсы Москва – Санкт-Петербург. Пассажиры начали получать уведомления от авиакомпании.

«Должен был лететь из Шереметьево в Пулково 24 апреля, обратно возвращаться 26-го. Сначала 7 апреля пришло СМС, что время вылета из Москвы изменено на 19:35. А сегодня сообщили об отмене N4 207 и 206», – рассказал редакции TourDom.ru клиент перевозчика.

Как пояснили журналисту редакции в Nordwind, авиакомпания приостановила программу Москва – Санкт-Петербург с 24 апреля в связи с оптимизацией.

«Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения», – добавили в пресс-службе.

В расписании Шереметьево вылеты Nordwind в Питер указаны до 19 апреля включительно с периодичностью 2 раза в неделю. В зимнем сезоне – 2026/2027 рейсы появятся в графике аэропорта начиная с 6 октября и будут выполняться по воскресеньям. Та же информация представлена на сайте авиакомпании.

Ранее «ТурДом» писал, что Nordwind не смогла выполнить условия получения субсидий из резервного фонда правительства – не организовала необходимое число рейсов из Москвы в Пхеньян.