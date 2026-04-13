Анапа столкнулась с новым загрязнением незадолго до курортного сезона

В 11 километрах от берега Анапы в Чёрном море обнаружили пятно нефтепродуктов, которое начало смещаться в сторону побережья. На пляжах Анапы и Витязево за два дня нашли свыше 200 погибших и загрязнённых мазутом птиц, что усилило тревогу местных жителей и бизнеса накануне курортного сезона.

Анапа вновь оказалась в центре экологической повестки. Как сообщает РБК Краснодар, в акватории Чёрного моря примерно в 11 километрах от побережья курорта было выявлено пятно нефтепродуктов. Радужная плёнка на поверхности воды под действием ветра начала сдвигаться в сторону Анапы и посёлка Витязево.

Загрязнение первым заметил капитан одного из морских судов. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пятно представляло собой лёгкие фракции нефтепродуктов, образующие тонкую радужную плёнку на воде, а не тяжёлый мазут. Ветер гнал загрязнение со стороны открытого моря прямо в направлении популярных пляжей.

Реакция экстренных и коммунальных служб была оперативной. Пятно обработали биосорбентом, в акватории развернули боновые заграждения, чтобы ограничить распространение загрязнения. Глава Анапы Светлана Маслова перевела городские службы в режим повышенной готовности. На участке пляжа в Витязево, где ранее отсыпали новый песок, дополнительно оборудовали защитный вал для предотвращения возможного подтопления и размыва загрязнённого грунта.

Происхождение нефтяного пятна сейчас устанавливается. По предварительным оценкам специалистов, одной из возможных причин называют последствия атак беспилотников, в результате которых в море могла попасть часть лёгких фракций нефтепродуктов. Официальные выводы экспертиз пока не озвучены.

Ситуация получила широкий резонанс после сообщений о массовой гибели птиц. На пляжах Анапы и Витязево за два дня обнаружили более 200 погибших и испачканных нефтепродуктами пернатых. Экологи предполагают, что птицы могли попасть в загрязнённый участок моря во время шторма и вымазаться в радужной плёнке, отмечает портал kubanpress.ru.

В оперативном штабе подчёркивают, что речь идёт о новом эпизоде загрязнения лёгкими фракциями. По данным компании «Курорты Анапы», во время недавних штормов на берег в основном выбрасывало древесный мусор, новых крупных выбросов тяжёлого мазута не фиксировали. В то же время на пляже «Тортуга» в Витязево ранее было собрано более тысячи мешков грунта с нефтепродуктами, что говорит о сохраняющихся последствиях прошлых инцидентов.

На фоне гибели птиц усиливается тревога среди туристического бизнеса и жителей. Для курортного города экологическое состояние моря и пляжей — ключевой фактор, напрямую влияющий на спрос у отдыхающих.

До официального старта курортного сезона остаётся менее двух месяцев: формальное открытие пляжей намечено на 1 июня. Подготовка к сезону уже идёт — ведётся очистка береговой линии, дополнительные проверки качества воды и песка, благоустройство и монтаж инфраструктуры. По состоянию на середину апреля пятно в море обработано, береговая зона дополнительно защищена, мониторинг акватории и побережья продолжается ежедневно.

Власти пока заявляют, что угрозы массового загрязнения пляжей нет. Однако то, насколько полноценным станет сезон-2026 для Анапы, во многом будет зависеть от экологической обстановки и результатов мониторинга в мае.