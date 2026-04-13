Россиянам назвали лучшие направления для отдыха с питомцем

Российские туристы могут провести отпуск с домашними животными в Карелии, Горном Алтае, на побережье Байкала и в Калининградской области. Лучшие направления для отдыха с питомцем назвали эксперты компании-производителя натуральных кормов SUPERPET, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что для соотечественников, предпочитающих долгие прогулки и походы, подойдет Карелия, где есть леса, озера и тропы. Кроме того, в регионе много баз отдыха и отелей, в которых можно остановиться с животными. Горный Алтай советуют посетить тем, кто ищет красивые виды и уединение.

«В регионе популярны огороженные частные дома, глэмпинги и мини-отели с собственной территорией. Прогуляйтесь вдоль Катуни, изучите живописные тропы и смотровые площадки. Будьте осторожны: на Алтае много диких животных», — предупредили в компании.

Байкал подойдет россиянам, которые любят приключения, — там есть большие пространства для долгих прогулок с питомцами.

«Не разрешайте собаке купаться долго — вода в озере достаточно холодная, даже летом ее температура не превышает плюс 17 градусов», — отметили специалисты.

В Зеленоградске (Калининградская область), который считается кошачьей столицей России, туристы тоже смогут любоваться закатом на Курортном проспекте в компании домашних животных.

Ранее жительница Казани спасла измученного бывшими хозяевами годовалого щенка немецкой овчарки. Альбина нашла животное в ветеринарной клинике, расположенной на улице Гарифа Ахунова.