Куда россияне планируют поехать в мае

Большинство граждан РФ в майские праздники хотят посетить Казань, Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород и Калининград. Об этом свидетельствует статистика сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

С данными онлайн-платформы ознакомилась аналитическая служба ВТБ. Как выяснилось, сейчас россияне активно планируют отдых в первой половине мая. В 2026 году, согласно производственному календарю, работающих граждан ждут выходные с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Таким образом, если взять отпуск с 4 по 8 число включительно, можно устроить себе каникулы длиной в 11 дней и провести это время в путешествии.

Самым популярным направлением поездки на майских праздниках стала Казань: туда хотят отправиться 14,9% пользователей OneTwoTrip, которые бронировали туры через эту платформу. На втором месте Санкт-Петербург (13,8%). В топ-5 самых востребованных маршрутов также вошли Москва (11,4%), Нижний Новгород (4,5%) и Калининград (3%). Некоторые туристы собираются провести начало мая в Краснодаре, Сочи, Адлере, Самаре и Екатеринбурге.

В OneTwoTrip отмечают, что российские путешественники стали бронировать отели на меньший срок, чем раньше: в среднем на 2,3 дня против 2,6 дня в прошлом году. При этом средняя стоимость проживания за сутки осталась прежней — 10,4 тыс. рублей. В то же время аналитики ВТБ отметили, что расходы россиян на туризм в праздники выросли. В феврале и марте 2026 года клиенты банка израсходовали на отели, перелеты и железнодорожные билеты 1,5 млрд рублей. Пользователи выполнили 221 тыс. транзакций со средним чеком 8 тыс. рублей за одну операцию.

Максимальный объем расходов россиян, как правило, приходится на авиабилеты: в февральские и мартовские праздничные выходные на эту покупку туристы потратили 676 млн рублей. Средняя стоимость одного перелета составила 21 тыс. рублей, а общее число оплат — 30 тыс. На втором месте расходы на отели — 424 млн рублей при среднем чеке в 7,1тыс. рублей за сутки размещения и 86 тыс. транзакций. Еще 493 млн рублей россияне израсходовали на ж/д билеты. Стоимость проезда в одну сторону на поезде колебалась в пределах 4,7 тыс. рублей, а клиенты подтвердили 104 тыс. платежных операций в этой категории.