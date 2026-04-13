На Ставрополье создают премиальный курорт на месте бывшей резиденции Брежнева

В Предгорном округе Ставропольского края приступили к масштабной реконструкции памятника советской эпохи — исторической резиденции генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в станице Бекешевской.

«Сейчас строительство идет полным ходом: на площадку завезены материалы, возводятся объекты первой очереди. Планируется, что первые гости смогут оценить новый курорт уже в 2027 году. Этот проект превращает историческую территорию в мощный драйвер экономики региона», — сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

По его словам, запуск курорта позволит не только привлечь туристов, но и создать сотни рабочих мест для жителей.

Ключевой идеей реконструкции будет бережное сохранение архитектурного стиля — советского ампира, который станет визитной карточкой курорта. Помимо исторической ценности, концепция делает акцент на экологичном отдыхе. Гостям предложат размещение в уютных лесных коттеджах, бальнеологические процедуры, конные прогулки и натуральную продукцию с собственной пасеки комплекса. Объект превращают в премиальный оздоровительный курорт, говорится в сообщении пресс-службы Предгорного округа.