Новосибирские студенты стали лучшими в промышленном туризме

Студенты Новосибирского колледжа питания и сервиса одержали победу в ходе II Международного конкурса "Промышленный туризм. Бренды региона", об этом сообщает Тогучинская газета.

Колледж является базовой площадкой образовательного кластера "Новосибирское гостеприимство", а также участвует в федеральном проекте "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".

Заместитель министра образования Новосибирской области Светлана Малина подчеркнула, что правительство региона озадачено вопросом профориентации молодежи и развития образовательных кластеров. Она также отметила, что именно благодаря существованию образовательного кластера студенты имеют возможность не только изучать теорию, но и решать реальные производственные задачи. Такое практически направленное обучение и помогло студентам успешно проявить себя на конкурсе.

Всего в состязании приняли участие 172 конкурсанта из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызской Республики. "Промышленный туризм. Бренды региона" направлен на популяризацию технологических достижений предприятий и раскрытие туристического потенциала территорий. Соревнования реализуются на базе Омского государственного университета.

Победу в конкурсе одержали проект гастрономических экспедиций "Новосибирские дикоросы", направленный на сохранение гастрономического суверенитета Сибири, "Живой пряник" - сувенир с презентацией Новосибирска, а также арт-объект "Железнодорожная станция Новосибирск-Главный".