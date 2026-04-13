Пляж  санатория «Вита» в Анапе признан безопасным для детского  отдыха

Детский курорт «Вита» в Анапе первым получил положительное заключение контролирующих органов на эксплуатацию пляжной территории в текущем сезоне. Данный участок в селе Витязево стал пилотной площадкой для реализации уникального проекта по восстановлению береговой линии: здесь была произведена отсыпка дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 сантиметров, сообщает оперативный штаб по Краснодарскому краю

Высокая эффективность метода позволила принять решение о масштабировании опыта — до 1 июня аналогичные работы проведут на всех песчаных пляжах города, пострадавших во время чрезвычайной ситуации. Параллельно с этим Правительственная комиссия на основании благоприятных проб воды и грунта исключила из перечня опасных зон восемь галечных пляжей, расположенных на отрезке от Большого Утриша до «Высокого берега».

Напомним, что Анапа выстраивает защитный вал от нефтяного пятна.