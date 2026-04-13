Упавшая в аэропорту Сочи женщина добилась компенсации в 500 тысяч рублей

Пассажирка с ребенком поскользнулись на мокром полу в аэропорту России и отсудили у него более полумиллиона рублей. Об этом сообщил официальный Telegram-канал судов Свердловской области.

По данным источника, летом 2025 года жительница Нижнего Тагила и ее ребенок прошли предполетный досмотр в воздушной гавани Сочи и направились в зону ожидания, однако упали по пути. При этом несовершеннолетний тагильчанин получил ушиб грудной клетки, а женщина — травму позвоночника, которая в дальнейшем потребовала длительного лечения и восстановления.

Тагильчанка подала иск на авиагавань курортного города. Несмотря на то, что ответчик настаивал на невиновности и утверждал, что причинно-следственная связь между падением и травмами не доказана, суд Нижнего Тагила встал на сторону потерпевших. Россиянка добилась компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей и 1,1 тысячи рублей материального ущерба. В пользу ребенка взыскано 100 тысяч рублей. Еще на 100 тысяч рублей суд оштрафовал аэродром.

Ранее авиакомпания обвинила пассажирку в причинении себе травм ради денег. Во время полета женщина попросила кофе. Стюардесса подала ей пакетик с растворимым напитком и поставила стаканчик с горячей водой на откидной столик, после этого пассажирка ошпарилась кипятком.