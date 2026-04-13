Более 270 круизов по заповедным территориям запланировали на лето 2026 года

В летнем сезоне 2026 года запланировано более 270 морских и речных круизов с заходом на особо охраняемые природные территории. Об этом сообщили в Минприроды России.

По предварительным оценкам, в такие путешествия отправится более 24 тыс. человек. Маршруты включают посещение национальных парков «Русская Арктика», «Ленские столбы», «Командорские острова», а также Кроноцкого заповедника, заповедника «Остров Врангеля» и территорий озера Байкал.

В министерстве отмечают устойчивый интерес к экологическому туризму. По итогам 2025 года было выполнено 455 речных рейсов с заходом в заповедные зоны, 29 морских экспедиционных круизов и около 50 круизов по Байкалу.

Всего за прошлый год такие маршруты выбрали более 76 тыс. человек: 67,6 тыс. отправились в речные поездки, 7,5 тыс. по Байкалу и более 1 тыс. в морские экспедиции.

По словам главы Минприроды Александра Козлова, интерес к путешествиям по природным территориям продолжает расти, что отражает спрос на экологические маршруты внутри страны.