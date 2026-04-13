Туристы рассказали, как выживали на Авачинском перевале

Семейная пара Федоровых, выжившая во время ЧП на Авачинском перевале на Камчатке, более 30 часов провела на открытом воздухе, пытаясь спастись от непогоды. Об этом они сообщили в своем телеграм-канале.

По словам туристов, сначала им пришлось более 6 часов удерживать шатер-палатку под сильным ветром, затем они оказались вынуждены бороться за жизнь уже вне укрытия.

"Непогода пыталась похоронить нас заживо… мы больше 6 часов удерживали шатер, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице", – рассказали они.

Федоровы отметили, что физически пострадали не так сильно, однако пережитое стало тяжелым испытанием с моральной точки зрения.

ЧП с туристами произошло во время похода на Камчатке. Группа выдвинулась по маршруту еще в конце марта, однако 10 апреля появилась информация об их исчезновении. Уточнялось, что они, находясь в районе Таловский кордон, поссорились и затем разделились.

В результате двое туристов, у которых находились спутниковый телефон и палатка, решили пойти по другому пути, а оставшиеся семеро продолжили маршрут без связи и укрытия. Позднее они выходили на связь и сообщали, что у них все в порядке. Туристы планировали за один день добраться до Авачинского перевала, однако вскоре связь с ними прервалась.

В результате происшествия погибли двое туристов 2001 и 2003 годов рождения. Еще пятерых эвакуировали на базу у подножия Авачинский вулкан, а двое участников группы самостоятельно вышли к поселку Пиначево.