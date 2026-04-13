В Омска на берегу Иртыша может появиться новый пятизвездочный отель

Спецзастройщик «Эталон-Омск» готов вложить 5,6 миллиарда рублей в строительство пятизвездочной гостиницы в центре города. Однако проект столкнулся с трудностями, поскольку выбранные земельные участки не вписываются в генеральный план Омска.

В центре Омска на берегу реки Иртыш может появиться новый пятизвездочный отель. Проект строительства рассматривался на заседании Архитектурно-градостроительного совета в феврале и в настоящее время находится на прединвестиционной стадии.

Инициатором проекта выступает спецзастройщик "Эталон-Омск", который планирует инвестировать в строительство 5,6 миллиарда рублей. Согласно концепции, гостиница будет включать 50 номеров, 500 апартаментов, спа-комплекс, ресторан и парковку на 125 автомобилей. Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2030 года.

Однако реализация проекта столкнулась с серьезными препятствиями. Три земельных участка, выбранные под строительство, по-прежнему принадлежат городу. Кроме того, размещение гостиничного комплекса не соответствует положениям генерального плана Омска.

В октябре 2025 года на заседании инвестиционного комитета проект признали несоответствующим установленным критериям. Архитекторы, знакомые с концепцией, выражают сомнения в целесообразности размещения пятизвездочного отеля на указанных участках. По их мнению, для подобного объекта необходима собственная территория для прогулок, а также требуется решить вопросы с транспортной доступностью.

Представители компании "Эталон-Омск" намерены добиваться внесения изменений в градостроительную документацию. Однако для этого, как отмечают в министерстве экономического развития региона, потребуется пересмотреть финансовые параметры проекта в связи с изменением ключевой ставки Центрального банка России.

В департаменте имущественных отношений администрации Омска подтвердили, что земельные участки пока остаются в муниципальной собственности. Таким образом, сроки начала строительства пятизвездочной гостиницы остаются неопределенными, несмотря на готовность инвестора вложить значительные средства в развитие туристической инфраструктуры города.