В Приморье скоро откроют летние пляжи

Во Владивостоке активно готовят к началу купального сезона легендарный пляж Шамора и пляж на Санаторной.

В преддверии жаркого сезона в Приморье, корреспондент ИА "Восток-Медиа" прогулялся по побережью Амурского залива.

Пляжный сезон начнется только через полтора месяца, но парковка уже заставлена машинами. Некоторые кафе уже распахнули двери: выставлены столы, зонтики и летняя мебель на террасах.

На пряже появилась новая детская площадка, новые беседки и пешеходные дорожки. Установлены фонари вдоль тропинок для вечерних прогулок, посажены деревья и декоративные красные кустики.