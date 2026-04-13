В Приморье скоро откроют летние пляжи, подготовка уже идёт
Во Владивостоке активно готовят к началу купального сезона легендарный пляж Шамора и пляж на Санаторной.
В преддверии жаркого сезона в Приморье, корреспондент ИА "Восток-Медиа" прогулялся по побережью Амурского залива.
Пляжный сезон начнется только через полтора месяца, но парковка уже заставлена машинами. Некоторые кафе уже распахнули двери: выставлены столы, зонтики и летняя мебель на террасах.
На пряже появилась новая детская площадка, новые беседки и пешеходные дорожки. Установлены фонари вдоль тропинок для вечерних прогулок, посажены деревья и декоративные красные кустики.