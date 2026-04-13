S7 в очередной раз получила штраф за овербукинг

Авиакомпания S7 в очередной раз была привлечена к административной ответственности за сверхбронирование. Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, перевозчик признан нарушившим требования ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением законодательства РФ) и оштрафован на 45 тыс. руб.

По информации надзорного ведомства, инциденты произошли в июле, октябре и ноябре 2025 года. Так, 13 пассажирам, вылетавшим из Новосибирска в Екатеринбург, Тюмень, Улан-Удэ и Красноярск, было отказано в перевозке из-за превышения числа зарегистрированных на рейсы клиентов.

Отметим, что в феврале Обский городской суд Новосибирской области признал незаконными действия S7, связанные с практикой овербукинга. Тогда проверка показала, что при нештатных ситуациях перевозчик руководствовался внутренним регламентом, предусматривающим порядок приоритизации пассажиров. При этом, как установили в прокуратуре, отдельные положения документа носили дискриминационный характер, в том числе в части определения лиц, подлежащих отстранению от полета.

Напомним, ранее глава Минтранса Андрей Никитин подчеркивал недопустимость отказа пассажирам в перевозке из-за сверхбронирования. По его словам, ведомство прорабатывает возможные механизмы урегулирования этой проблемы, стремясь найти баланс между интересами авиакомпаний и правами пассажиров.