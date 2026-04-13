Блогерша рассказала, к каким регионам страны потеряли интерес россияне

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина рассказала о регионах страны, к которым ее соотечественники потеряли интерес. Подборкой она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснила, что она проанализировала статистику, которую собрал Росстат за 2024 и 2025 годы по числу туристических поездок. Оказалось, что меньше россиян стало ездить в Дагестан. По мнению Лисейкиной, это могло произойти из-за того, что инфраструктура просто не успела за спросом — гостиниц не хватало, сервис не дотягивал, а цены при этом росли.

«Во-вторых, Дагестан так и не стал местом, куда возвращаются. Приехал, посмотрел, красивых фотографий сделал. И большинство туристов не находили поводов приехать сюда снова. Первая волна интереса уменьшилась, а новой аудитории еще не появилось», — такими фразами описала этот российский регион путешественница.

Кроме того, с осени 2025 года заметно просел экскурсионный туризм в Новгородской области. Пока этот регион не воспринимается как самостоятельное направление, и большинство туристов приезжает туда из Санкт-Петербурга, предположила блогерша.

Потеряла популярность у путешественников и Республика Тыва.

«В 2025-м эффект новизны прошел, а инфраструктура еще не доросла до того, чтобы удерживать поток. Отелей мало, дороги сложные, добраться непросто», — посетовала Лисейкина.

Еще один регион из списка — Ростовская область. Туристов, которые едут туда целенаправленно в отпуск, стало меньше, однако транзитный трафик по дороге на юг остался. Помимо этого, меньшим спросом стали пользоваться у путешественников Республика Северная Осетия, ХМАО — Югра, Республика Коми и Краснодарский край.

