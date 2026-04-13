Туристы заинтересовались Владивостоком

В первом квартале 2026 года интерес российских путешественников к поездкам во Владивосток увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о статистике за январь, февраль и март.

© РИА Новости

«Я думаю, в два раза. Цифры были небольшие, но все равно. В два раза интереснее стал», – сообщил РИА Новости эксперт по туризму Семен Лившиц.

По его словам, активного бронирования туров во Владивосток пока не наблюдается, однако устойчивый интерес со стороны отечественных туристов к этому направлению фиксируется. Причиной такой тенденции специалист назвал усталость путешественников от привычных туристических продуктов. Владивосток воспринимается как нечто свежее, необычное и при этом расположенное в пределах России.

Средняя стоимость экскурсионной поездки во Владивосток, как уточнил Лившиц, составляет 100–110 тысяч рублей на одного человека. В эту сумму входит перелет, проживание в отеле уровня три-четыре звезды с питанием по системе «завтраки».

Эксперт также обратил внимание, что в России появляется все больше локаций, вызывающих живой интерес у туристов. Среди них – Рыбинск, Нижний Новгород, а также маршруты Золотого кольца, включая Ярославль, Кострому, Углич и Мышкин.