Назван главный туристический тренд 2026 года

Главным трендом 2026 года в туристической сфере стал переход от длительного отдыха к короткому.

Об этом заявил директор центра развития туризма Центра стратегических разработок Валентин Шубин.

«Главный тренд 2026 года — это персонализация и переход от длительного отдыха к коротким, эмоционально насыщенным форматам», — цитирует его РИА Новости.

Эксперт отметил, что клиенты чаще стали делать запросы на туры, исключая ненужные элементы.

Ранее стало известно, что посольство Франции в России чаще всего оформляет россиянам краткосрочные шенгенские визы для туристических поездок.