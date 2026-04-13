Назван главный туристический тренд 2026 года

Эксперт Шубин назвал главным трендом 2026 года переход к короткому отдыху
Главным трендом 2026 года в туристической сфере стал переход от длительного отдыха к короткому.
Об этом заявил директор центра развития туризма Центра стратегических разработок Валентин Шубин.
«Главный тренд 2026 года — это персонализация и переход от длительного отдыха к коротким, эмоционально насыщенным форматам», — цитирует его РИА Новости.
Эксперт отметил, что клиенты чаще стали делать запросы на туры, исключая ненужные элементы.
