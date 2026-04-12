В Карелии запустят «Паспорт туриста» с правом на скидки в отелях и ресторанах

В Карелии с мая 2026 года гостям планируют предложить «Паспорт туриста» с правом на скидки в музеях, отелях, ресторанах и других туробъектах – партнерах проекта, сообщили РБК в региональном министерстве экономического развития.

«Документ» выпустят в виде брошюры-путеводителя, включающего семь тематических блоков, посвященных геологии, водным ресурсам, истории, архитектуре и гастрономии республики. Его будут выдавать бесплатно на туристических объектах, в информационных центрах и у партнеров программы. Получить их смогут как приезжие, так и местные жители.

Как будет работать система скидок и специальных предложений, пока не сообщается. Подробную информацию и список компаний-партнеров опубликуют позже на портале «Легендарная Карелия».

Власти рассчитывают, что эта инициатива поможет увеличить турпоток, стимулировать повторные поездки и вовлечь гостей в посещение природных и культурных достопримечательностей. Кроме того, с помощью «паспортов» будут собирать данные о туристах – их маршрутах, интересах и потребностях.

Похожий проект ранее запустили в Мурманской области. С 2021 года там выдают «Паспорт полярника». Его обладатели получают льготы при бронировании гостиниц, скидки на экскурсии и туры, а также специальные предложения от местных производителей гастрономической продукции.