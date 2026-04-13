Спрос на туры в Крым этой весной заметно превысил прошлогодние показатели

Общее количество отельных бронирований в Крыму на весну 2026 года уже на 14,2% превышает аналогичный период 2025 года, сообщает агентство «Прайм».

Туристы стали планировать более короткие поездки. Так, средний срок проживания сократился и составил чуть более двух дней. Такие данные привели в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

Отмечается, что трендом этой весны стало снижение средней стоимости суточного размещения. В 2026 году туристы выбирают средства размещения со средней стоимостью 8,1 тысячи рублей в сутки. Это на 11,5% меньше, чем весной 2025 года, когда они отдавали предпочтение вариантам за 9,2 тысячи рублей.

Помимо этого, зафиксировано снижение доли заказов с детьми. На весну 2026 году доля «семейных» бронирований в Крыму составила 6,4%, в то время как в аналогичный период прошлого года — 10,6%.

Лидерами среди направлений Крыма стали Симферополь, его доля — 34,4% от всех бронирований в регионе, Ялта — 28,6% и Алушта — 10,7%. Также в топ-5 самых востребованных крымских направлений вошли Евпатория с долей 7,5% и Керчь, чей показатель составил 4,3% от общего объема бронирований.