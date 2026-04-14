Почти три миллиона туристов посетили Кубань в зимний курортный сезон

Зимний курортный сезон на Кубани длится с начала декабря и до конца марта. За это время регион посетили более двух млн 978 тыс. туристов. Этот показатель на 2 % превышает прошлогодний.

Еще один млн 170 тыс. человек побывали в Краснодарском крае в качестве однодневных посетителей, уточнили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Средняя заполняемость отелей на Черноморском побережье составила 55,5%, на Азовском побережье — 24%. В степной зоне и предгорье этот показатель достиг 62%.

Как отметил министр Василий Воробьев, особенностью зимнего сезона в этом году стали небывалые для региона снегопады.

Это, с одной стороны, способствовало росту интереса туристов, а, с другой, создавало некоторые сложности с логистикой. Но наши курорты успешно с ними справлялись,

— сказал Воробьев.

Особым спросом уже по традиции пользовался Сочи. Востребованными также были Геленджик, Туапсинский округ, Новороссийск, Апшеронский и Мостовский районы.

