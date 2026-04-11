«Аэрофлот» раздаст пассажирам 35 тысяч пасхальных пряников

Пассажиров «Аэрофлота», вылетающих из Москвы 12 апреля, на борту будут ждать праздничные угощения, которые к этому дню изготовили российские кондитеры.

В бизнес-классе им предложат пасхальные открытки из молочного шоколада, а в классах комфорт и эконом – имбирные пряники в форме кулича с праздничными пожеланиями, сообщает пресс-служба компании.

Всего на рейсы загрузят около 3 тыс. шоколадных открыток и более 35 тыс. пряников.

«Аэрофлот» пока единственная авиакомпания, которая анонсировала пасхальную акцию, но в прошлые годы такие подарки пассажирам делали и другие перевозчики, в том числе иностранные.

Например, на рейсах Emirates раздавали горячие булочки, шоколадные и морковные десерты, пасхальное печенье и тематические сладости для детей, а в бизнес- и первом классах добавляли расширенное праздничное меню и десерты. У Lufthansa пасхальные изменения касались отдельных десертов на рейсах и в залах ожидания, а у British Airways на части дальнемагистральных лайнеров в честь католической Пасхи подавали запеченного ягненка. Singapore Airlines в праздничные дни предлагала особые детские наборы и сладости. Qatar Airways и Turkish Airlines иногда добавляли специальные десерты вроде шоколадных яиц на отдельных направлениях.