Почему для жителей Югры самым доступным вариантом отдыха стал Петербург

Жители Югры начали активную подготовку к майским праздникам, столкнувшись с резкими изменениями стоимости авиабилетов. Согласно исследованию «Муксун.FM» на базе данных платформы «Авиасейлс», наиболее выгодные предложения зафиксированы на рейсах в северную столицу. Перелет из региона в Санкт-Петербург и обратно на текущий момент является самым дешевым и составляет около 17 тысяч рублей.

На южных направлениях ситуация меняется ежедневно. Например, прямой перелет из Нижневартовска в Сочи на 30 апреля оценивается в 13 105 рублей, тогда как при вылете 3 мая цена падает до 11 839 рублей. Однако возвращение домой после праздников обойдется значительно дороже: по состоянию на 10 мая стоимость самого бюджетного билета из Сочи в Нижневартовск достигла 20 502 рублей из-за дефицита прямых рейсов.

Эксперты отмечают, что на рынке наблюдается ажиотажный спрос. Если билеты в Сочи еще можно найти по умеренной цене при правильном выборе даты, то стоимость перелетов в Минеральные Воды в ряде случаев выросла в два раза. Путешественникам рекомендуют оперативно принимать решение о покупке, так как количество доступных мест на популярные даты стремительно сокращается.