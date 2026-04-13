Крым готовится принять VIP-туристов, отказавшихся от поездок в Японию и Азию

Крымский полуостров в текущем сезоне может стать основной альтернативой восточным направлениям для туристов, предпочитающих отдых высокого уровня комфорта. По мнению эксперта Игоря Вахрушева, эскалация конфликтов на Ближнем Востоке заставит ценителей экзотики сменить привычные маршруты на отдых внутри России.

© runews24.ru

Специалист Таврической академии КФУ Игорь Вахрушев сообщил о грядущих изменениях в структуре туристического потока на полуострове. По его словам, в этом году Крым ожидает прибытия категории VIP-путешественников, которые ранее традиционно выбирали для отдыха Японию, страны Азии и Ближний Восток. Эксперт уверен, что нынешний сезон станет для региона особенно ярким и насыщенным.

Вахрушев отметил, что для ценителей эстетики и природных пейзажей разработана специальная программа «Расцветай в Крыму». Данный проект ориентирован на людей, которые привыкли посещать Гималаи или Японию в период цветения растений. По мнению аналитика, многие туристы еще не до конца осознают потенциал и перспективы, которые может предложить крымская природа в качестве замены зарубежным аналогам.

Смена приоритетов у состоятельной аудитории связана с нестабильной обстановкой в популярных ранее мировых туристических центрах. В сложившихся условиях Крым готов предоставить необходимый уровень сервиса и уникальные экологические маршруты, способные удовлетворить запросы самых требовательных гостей.