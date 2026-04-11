Под Владивостоком появится курорт за семь миллиардов

На берегу Уссурийского залива неподалеку от Владивостока планируют возвести современный курорт. Речь идет о территории, которую раньше занимала спортивная база «Солнечный». Запустить новый комплекс предполагается в 2028 году. Правительство Приморского края уже готовит концессионное соглашение – его сумма составит почти 7 млрд рублей.

«Курорт семейного отдыха включен в мастер-план Владивостокской агломерации и программу "Дальневосточная концессия". Его построят на территории краевой спортбазы примерно в 4,5 километра от бухты Лазурная», – сообщается в опубликованном извещении о торгах.

Общий объем инвестиций оценивается в диапазоне 6,9–6,96 млрд рублей. Региональные власти рассчитывают, что реализация проекта позволит создать около 280 новых рабочих мест.

В состав будущего курорта войдут четырехзвездочная гостиница на 144 номера, пять апарт-корпусов еще на 120 номеров, спортивный зал, водно-спортивный центр, ресторан, амфитеатр, парковки и благоустроенная прибрежная зона с берегоукреплением.

Концессионное соглашение заключается на 30 лет. Активная фаза строительства намечена на 2026–2028 годы. При этом один год отводится на проектирование, а непосредственно возведение объектов займет два года.

Вся недвижимость после завершения проекта перейдет в собственность Приморского края. Управлять курортом будет частный партнер – именно ему регион предоставит земельный участок.

Финансирование разделят между государством и инвестором. Из федерального и краевого бюджетов поступит около 3,57 млрд рублей. Остальную сумму концессионер покроет за счет собственных средств и кредитов. В расчетах использована ключевая ставка 15,4 % годовых.

Инициатором проекта выступает ООО «Комплекс семейного отдыха «Солнечный», зарегистрированное в Красногорске. Компания принадлежит Николаю Шленцову. Ранее его структуры уже участвовали в крупных курортных проектах в Арсеньеве, Сочи и на Сахалине.

Напомним, ранее сообщалось, что курорт займет 14 гектаров земли, где ранее располагалась краевая спортивная база.