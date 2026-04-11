Стало известно, когда откроются пляжи Анапы

Все пляжи Краснодарского края, где ранее произошли выбросы мазута, будут открыты в этом году. Такой доклад президенту Владимиру Путину сделал губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи.

Путин попросил руководителя края доложить обстановку на черноморских курортах после разлива нефтепродуктов. Кондратьев заверил, что гостиницы и санатории Анапы летом 2026 года снова заработают.

«Благодаря Вашему контролю и действиям правительства, думаю, что в этом году Анапа вновь примет отдыхающих в полном объеме», – сказал губернатор.

По его словам, очистка песчаных пляжей курорта завершена. Там, где были загрязнения берега, заменили песок на глубину 50 см либо насыпали его сверху. Галечные пляжи – от Утриша до Высокого берега – в очистке не нуждались, мазута там не было, добавил Вениамин Кондратьев. Их открытие уже одобрено после экспертизы Роспотребнадзора.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Черном море в декабре 2024 года. В результате в акватории произошел разлив мазута. Работы по очистке дна и берега после аварии вели специалисты МЧС, водолазы обследовали акваторию и собрали более 200 т нефтесодержащих отходов.

Ранее открытие пляжей Анапы в этом году допустили в Роспотребнадзоре. Проведенная очистка морского дна и уборка нефтепродуктов на берегу создают условия для отдыха туристов, заявил начальник управления ведомства Тимур Мурагимов. При этом мониторинг за состоянием пляжей продолжится – Роспотребнадзор планирует периодически брать пробы воды и песка на курорте.