Российская авиакомпания анонсировала распродажу билетов

Российская авиакомпания «Победа» вновь анонсировала распродажу билетов 10 апреля. Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика.

Известно, что подробности о размерах скидок появятся в 10:00 по московскому времени 11 апреля. Не уточняется, на каких направлениях будет действовать распродажа.

В настоящее время акция идет и у авиакомпании «Аэрофлот», она продлится до 11 апреля. Отправиться в путешествие по выбранным направлениям можно с 13 апреля по 4 июня 2026 года включительно.