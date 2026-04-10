В летнем расписании «Руслайна» появилось три новых маршрута

Авиакомпания «Руслайн» в летнем расписании 2026 года запускает три новых маршрута. Речь идет о направлениях Нарьян-Мар – Ярославль, Нарьян-Мар – Ханты-Мансийск и Уфа – Сухум.

Кроме того, перевозчик возобновляет выполнение ряда ранее действовавших рейсов. В частности, снова откроются направления Белоярский – Москва, Нарьян-Мар – Архангельск, Воркута – Москва, Ханты-Мансийск – Сухум и Пермь – Ярославль.

Также в новом сезоне увеличится частота полетов на популярных маршрутах, включая Тамбов – Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск – Челябинск, Москва – Сухум и Ярославль – Санкт-Петербург.

Летняя программа авиакомпании будет действовать с 29 марта по 24 октября 2026 года. Всего запланированы рейсы по 29 направлениям из 21 города России и ближнего зарубежья, среди которых Архангельск, Екатеринбург, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск и другие.

Ранее перевозчик сообщил, что первый рейс из Сухума в Уфу состоится 6 мая, а обратный – 7 мая. По расписанию полеты предусмотрены один раз в неделю до середины октября: по четвергам из Башкортостана и по средам из Абхазии. Время в пути составит 3 часа 25 минут.