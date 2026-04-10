Более двух миллионов туристов насчитали на краснодарских курортах с начала года

Более 2 млн туристов насчитали на краснодарских курортах с начала 2026 года, это меньше примерно на 3%, чем за такой же отрезок времени в 2025-м, рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

По его словам, такое снижение произошло из-за ситуации в мире. С учетом геополитической обстановки места отдыха мы должны подтвердить звание «самого комфортного и безопасного региона страны для туризма». Руппель назвал это конкурентным преимуществом Кубани.

Глубина бронирования отдыха также ниже, чем в прошлом году, признает он. То есть туристы выбирают отдохнуть на курортах за два-три месяца до отпуска. Власти связывают это с тем, что они предпочитают выжидать и выбирать, куда поехать, непосредственно перед самим путешествием. В преддверии летнего сезона проверяется состояние пляжей региона, работоспособность информационных систем безопасности, готовность гостиниц и отелей, а также детских лагерей. Как утверждает Руппель, пляжи и набережные летом испытывают колоссальную нагрузку.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Савельев заявил, что пляжи Анапы планируют открыть к 1 июня. Как писал TourDom.ru, отдыхающие при этом сохраняют опасения из-за качества песка, который планируют завозить на побережье после разлива мазута.