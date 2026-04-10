Что грозит организатору турпохода на Камчатке

После трагедии с туристами на Камчатке следователи краевого управления СК России проводит проверку на соответствие признакам преступления по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Судя по сообщениям СМИ, несмотря на то, что первоначально речь шла о «группе энтузиастов», у похода все-таки был организатор. В некоторых источниках он также упоминается как координатор. Именно по его сообщению из Санкт-Петербурга и начали поисково-спасательную операцию сотрудники МЧС.

Следователи устанавливают обстоятельства трагедии. Является ли организатор похода представителем турбизнеса, пока что неизвестно. В рамках проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям организаторов туристического маршрута.

По ст. 238 Уголовного Кодекса РФ на Камчатке регулярно привлекают к ответственности руководителей походов, у которых на маршруте произошли ЧП. Во многом строгость зависит от степени тяжести последствий. Без ограничений свободы обходится только в тех случаях, когда нет человеческих жертв. Так, в начале года вынесли приговор организаторам нелегальной экскурсии на вулкан Толбачик, где пострадали 19 туристов. Виновные отделались крупными штрафами под 1 млн руб.

В том же случае, когда есть погибшие, речь всегда идет о сроках. Например, в феврале по три года лишения свободы дали организаторам турпохода на Камчатке, где в марте 2025 года погибли два человека. На скамье подсудимых оказались 34-летний руководитель группы и 83-летний индивидуальный предприниматель, который занимался обеспечением маршрута. В районе перевала Красноармейского на группу из 11 человек сошла лавина. Осужденные настаивали на своей невиновности. По их мнению, произошел несчастный случай, который предугадать они не могли. Однако апелляционная инстанция с таким мнением не согласилась.

Одно из самых крупных ЧП по числу жертв на Камчатке произошло в сентябре 2022 года: при восхождении на Ключевскую Сопку погибли 9 человек. В этом случае директора турфирмы приговорили к 4 годам. А тому, кто был на маршруте лишь на полгода больше.

Самые большие сроки за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, в последние годы получили организаторы в Москве. Речь о печально известной экскурсии в подземный коллектор в августе 2023 года. Из-за поднявшейся воды там утонули 7 туристов вместе с проводником. Организатор этой экскурсии получил 8,5 года колонии. А еще этот случай стал новым прецедентом, поскольку серьезное наказание было вынесено еще и гендиректору агрегатора «Спутник» Александру Киму, где было размещено объявление – 5,5 года.

Ранее TourDom.ru писал, что организатор похода на Камчатке пойдет под суд после того, как туристку покусал медведь. Животные постоянно находились в зоне видимости людей и даже повредили одну из палаток, но индивидуальный предприниматель не «снизил возможные риски до приемлемого уровня» и не обеспечил туристов «должной охраной и средствами обороны от диких хищников».