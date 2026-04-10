Реконструкция аэропорта Геленджика обойдется в 1 миллиард рублей

На реконструкцию аэропорта Геленджика планируется направить более 1,1 млрд руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Старт работ в воздушной гавани курорта намечен на 1 июня текущего года, завершить проект подрядчик рассчитывает к 30 июля 2027-го. Заказчиком выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры».

Начальная стоимость контракта составляет 1,157 млрд руб. Реализация проекта будет проходить в два этапа. На первом предусмотрены прокладка кабельных линий, обустройство коллекторов, проведение земляных работ и пусконаладка. Финансирование этого блока оценивается в 348 млн руб.

В рамках второго этапа планируется демонтаж существующего покрытия перрона, укладка нового асфальтобетона и монтаж метеорологического оборудования. Стоимость этих работ составляет 586 млн руб. Еще порядка 208 млн руб. заложено на уплату НДС.

После окончания работ аэропорт сможет принимать широкофюзеляжные борта. Однако международных маршрутов в планах пока нет.

Ранее, в феврале, в аэропорту Геленджика впервые опробовали взлет в сторону гор – испытания выполнил самолет авиакомпании «Аэрофлот». Ожидается, что новая схема позволит сократить задержки рейсов, связанные с неблагоприятными погодными условиями.