Как Кисловодск стал «космическим» курортом

12 апреля — дата, с которой началась новая эра в истории человечества. Но космос — это не только стартовые площадки и орбиты, это еще и места на Земле, где хранят память о первых шагах в неизведанное. Одно из таких — Кисловодск, где космическая история неожиданно переплелась с курортной жизнью.

Музей, собранный космонавтами

В Кисловодске находится единственный в России музей, носящий имя одного из основоположников отечественной космонавтики Фридриха Цандера. Именно на этом курорте пионер ракетостроения провел последние дни жизни.

Отдел истории космонавтики открылся в краеведческом музее Кисловодска «Крепость» в 1974 году. Основу экспозиции составили памятные вещи космонавтов, которые на курорте восстанавливали силы после полетов. Сегодня в фондах музея — более пяти тысяч экспонатов. Особенно популярны среди посетителей подлинный космический скафандр, использовавшийся на кораблях серии «Союз» в начале 1970-х, и амортизационное кресло космонавта, переданные Академией наук СССР.

О сложности профессии космонавта, требующей не только колоссальных знаний, но и мужества, выдержки, рассказывают разделы экспозиции, где представлены макеты ракетно-космической техники, фотографии, образцы космического питания в тюбиках.

Значительное число экспонатов посвящено эпохальным событиям XX века — запуску первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года и, конечно, первому полету человека в космическое пространство 12 апреля 1961 года. Образ Юрия Гагарина воссоздают фотографии, печатные издания того времени, личные вещи самого летчика-испытателя и его семьи, а также памятные медали, монеты и значки, макет космического корабля, ракеты-носителя «Восток» и другие раритеты.

Почему музей носит имя Цандера

Фридрих Цандер (1887−1933) — пионер советской ракетной техники, талантливый ученый, инженер-изобретатель, энтузиаст межпланетных полетов. Тот факт, что музей носит его имя, связан с трагической страницей истории.

В Кисловодске сохранилось здание бывшей виллы «Ретвизан» (ныне военный санаторий), где с 6 по 21 марта 1933 года находился на лечении Фридрих Цандер. По дороге на курорт в вагоне поезда он заразился сыпным тифом, который проявился 21 марта. Тогда Цандера перевели в местную инфекционную больницу, где он и скончался 28 марта 1933 года.

Прощание с ученым прошло 2 апреля в городском Доме обороны, а похоронили его на Братском кладбище. Позже, в 1959 году, по инициативе главного конструктора советских ракетно-космических систем Сергея Королева на могиле ученого установили гранитный памятник. На торжественной церемонии присутствовали вдова Цандера Александра, сын Меркурий и дочь Астра, коллеги из научно-исследовательской группы по разработке ракетно-космической техники. Сегодня о пребывании Цандера в городе напоминает также мемориальная доска на здании санатория.

«После полетов — только в Кисловодск»

Космическая история города не ограничивается музейной экспозицией. Здесь, в санатории Орджоникидзе, в 1948 и 1949 годах отдыхал Сергей Королев. Основоположник практического освоения космического пространства приезжал вместе с женой и коллегами — ученым в области автоматики и телемеханики Николаем Пилюгиным, директором и главным конструктором НИИ-885 Михаилом Рязанским и основоположником создания гироскопической техники для ракетно-космического оборудования в СССР Виктором Кузнецовым.

— Постепенно Кисловодск стал одним из главных центров восстановления космонавтов. В 1970—1980 годах именно сюда приезжали после длительных космических полетов на лечение и отдых летчики-космонавты, так как именно Кисловодск был признан лучшим реабилитационным центром Советского Союза. Директор Института медико-биологических проблем Олег Газенко отмечал: «Мы долго думали, долго советовались, изучали различные варианты. Потом твердо было решено: после полетов — только в Кисловодск», — рассказывают экскурсоводы музея.

По их словам, и сегодня космонавты приезжают в Кисловодск и отдыхают в местных санаториях. Кроме того, вместе с другими представителями ракетно-космической отрасли они участвуют во многих мероприятиях, которые проходят в музее: это и встречи со студентами, и научно-практические конференции, и Гагаринские чтения, и Дни памяти наследия Фридриха Цандера и другие.