На льду Байкала появятся безопасные трассы к туристическим объектам

После трагических событий, которые произошли на Байкале минувшей зимой, власти Иркутской области приняли решение прокладывать на льду озера специальные трассы.

Дороги к туристическим объектам появятся на Байкале, возможно, уже зимой 2026-2027 годов. Законопроект, регламентирующий выезд на лед колесной техники, разработают в Приангарье. Об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проинформировал ТАСС.

С начала года в регионе зафиксировано несколько ЧП. Самым резонансным из них стала гибель туристов из Китая, которые утонули в Байкале, когда перевозивший их автомобиль провалился под лед на большой глубине. Главной причиной трагедии был несанкционированный выезд на замерзшее озеро.

По словам губернатора, разрабатываемый проект закона предполагает создание специальных трасс, в частности - к туристическим объектам. Водители, выезжающие на лед озера вне этих дорог, попадут в разряд нарушителей.