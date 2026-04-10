Как переночевать в сталинской высотке или особняке с историей

Минувшей зимой Москва и Подмосковье стали лидерами в стране по спросу на посуточную аренду жилья, даже в Краснодарском крае и Санкт-Петербурге россияне искали съемные квартиры реже. Эксперты говорят, что краткосрочная аренда становится серьезным конкурентом отелей, и дело не только в цене - квартиру можно снять в сталинской высотке, дореволюционном небоскребе или необычном круглом доме, что гостиницы предложить не в силах. Корреспондент "РГ" изучил рынок и выбрал оригинальные предложения.

Красота-то какая! Лепота!

Если вы возьметесь искать квартиры в посуточную аренду на каком-нибудь агрегаторе, то увидите, что варианты есть едва ли не в каждой многоэтажке, а в некоторых домах их несколько. Известные здания не исключение, скорее наоборот. Например, в жилых сталинских высотках такого жилья всегда хватает. Возьмем высотку на Котельнической набережной. В ней жили Фаина Раневская, Александр Ширвиндт, Людмила Зыкина и другие известные люди. Неподалеку Кремль, дом стоит на берегу Москвы-реки, да и сама по себе высотка - один из символов Москвы.

Неудивительно, что квартир в посуточную аренду здесь больше двух десятков. Вот "трешка" площадью 120 "квадратов" - ремонт современный, но с уважением к деталям. Сохранили лепнину, мебель под старину, массивные люстры на потолке. Но главное - вид! 18-й этаж, вдаль уходит извилистая река, с балкона видно башни Кремля и небоскребы "Москва-Сити". Сутки часто стоят 20-30 тысяч, но все зависит от дат, длительности проживания и других факторов. Дорого? Возможно, но зато 120 кв. м с тремя спальнями в легендарном доме в самом центре! Стандартный номер в хорошем отеле в этом месте вряд ли обойдется дешевле. Опять же "двушки" в той же высотке сдаются по цене от 6 тысяч в сутки.

Но можно найти варианты и доступнее. Например, в доме 13, строение 1, на Новокузнецкой улице за "однушку" просят от 4 тысяч в сутки. Что за дом? Помните фильм "Иван Васильевич меняет профессию" и момент, когда царь выходит на балкон, оглядывает Москву и восклицает: "Красота-то какая! Лепота!"? Вот это тот самый дом, в нем снимали многие сцены из фильма. Фраза "А еще боремся за почетное звание дома высокой культуры быта!" тоже отсюда.

Вариантов жилья тут несколько. "Трешка", например, находится на 9-м этаже, что подчеркивается в объявлении, мол, почувствуйте себя героем культового фильма! Правда, в реальности вид отсюда куда скромнее, чем в фильме, там прибегли к хитростям монтажа.

А еще в Москве можно пожить пару суток в идеально круглом доме. Две таких панельки диаметром 155 метров построили в 1970-х в преддверии Олимпиады-80. Существует легенда о том, что дома строили именно к Олимпиаде и должно было их быть пять - по числу олимпийских колец. Но на деле все не так, это просто строительный эксперимент. Один из домов, на улице Довженко, благодаря расположению рядом с киностудией "Мосфильм" часто появлялась в фильмах, в том числе "Курьере" Карена Шахназарова.

Сейчас тут в посуточную аренду предлагают несколько квартир. Цены - от 4,5 тысячи в сутки. Сами квартиры, впрочем, довольно обычные, внутри об оригинальной архитектуре мало что напоминает.

Квартира с пианино

Но что это я все о советском прошлом. Переночевать в Москве можно и в дореволюционных домах. Например, в доме Нирнзее, его построили в 1912-1913 годах, в то время это было самое высокое жилое здание Москвы. Его называли тучерезом - так в ту пору величали небоскребы. В 1929 году Михаил Булгаков встретил в этом доме свою будущую жену Елену Шиловскую, ставшую прообразом Маргариты в культовом романе. В истории этого дома в целом отразилась история страны, так что про него впору писать романы. А можно просто пожить здесь. В аренду предлагают множество вариантов, что неудивительно: самый центр, в двух шагах Тверская улица и одноименная станция метро. Ценники стартуют от 4,5 тысячи рублей в сутки, если снимать дней на 10. А так за выходные готовьтесь выложить тысяч 15. Апартаменты самые разные - от ультрамодной отделки с плазменными телевизорами до квартир-музеев с пианино, картинами на стенах и обоями под старину.

В среднем арендные квартиры в Москве стоят 5-6 тысяч в сутки. Некоторые москвичи сдают посуточно сразу несколько квартир и превращают это в настоящую работу - гостей надо встречать, провожать, менять постельное белье, чинить мелкие поломки и так далее. Впрочем, если самим заниматься этим недосуг, можно доверить хлопоты сторонним агентствам, таких тоже хватает. Они за комиссию будут заниматься уборкой и даже общением с гостями. У некоторых агентств есть свои прачечные, штат горничных, менеджеры и так далее. В общем, посуточные квартиры сегодня - целая отрасль.

Причем в некоторых квартирах можно пожить, ни разу не встретившись с живым человеком. В моде бесконтактное заселение: например, на двери стоит кодовый электронный замок, код от которого вам дают при оплате. Когда срок проживания подходит к концу, код просто меняют на новый.