Турпоток на Чукотке вырос вдвое и превысил численность местного населения

Кузнецов отметил, что рост турпотока наблюдается второй год подряд: в 2024 году количество гостей увеличилось с 20 до 40 тысяч человек, а в 2025 году показатель вновь удвоился.

По словам губернатора, значительную роль в этом сыграл Восточный экономический форум, который способствует продвижению возможностей Дальнего Востока и привлекает внимание туристов и инвесторов.

Он подчеркнул, что форум служит эффективной площадкой для презентации региона бизнесу. Одной из ключевых задач Чукотки остаётся развитие экономического потенциала, в том числе в горнодобывающей отрасли, поскольку именно на этой площадке заключается наибольшее количество соглашений.

