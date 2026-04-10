Какие направления россияне выбирают для спонтанных путешествий

Россияне всё чаще доверяются случаю в вопросах отпуска. Согласно исследованию сервиса бронирования отелей «Отелло» от 2ГИС, каждый девятый спонтанный путешественник вообще не задумывается о направлении заранее — решение принимается либо на месте, либо уже в дороге. Подавляющее большинство таких стихийных туристов (89%) выбирают родную страну, и только 4% едут за границу.

Среди популярных направлений лидирует Москва — её посещают 7% опрошенных. Московскую область предпочитают 6%, остальные распределяются по другим регионам. Интересно, что свыше половины любителей незапланированных поездок бронируют жильё уже в пути: 26% делают это в дороге, 16% — непосредственно по прибытии, а 11% действуют по старинке, заходя в первый попавшийся отель.

Самым востребованным форматом размещения оказались квартиры и апартаменты — их выбирает почти каждый третий спонтанный турист (31%). На втором месте с 22% — небольшие городские отели без звёзд, апарт-отели и бутик-отели. Замыкают тройку гостевые дома и коттеджи (16%). Глэмпинги в таких поездках практически не котируют — их доля составила всего 2%. Эксперты связывают это с тем, что стихийные путешественники ценят прежде всего доступность и минимальную бюрократию: снять квартиру или заселиться в небольшой отель можно быстро и без сложных процедур, тогда как глэмпинги часто требуют предварительного бронирования.