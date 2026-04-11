Цены авиабилетов рухнули: куда отправиться в путешествие на майские праздники

Цены авиабилетов на май рухнули, сообщают в Ассоциации туроператоров России. Рекордсмен по падению цен — направление Москва — Калининград. «Вечерняя Москва» с экспертом сообщества туроператоров «Большая страна» Юлией Любимовой собрала интересные варианты майских путешествий.

На майские праздники 2026 года жители страны предпочитают короткие поездки на 1–3 дня в Подмосковье и ближайшие города Центральной России. Это и экскурсионные туры по городам Золотого и Серебряного колец, и речные круизы выходного дня по Москве-реке, Волге и Оке, где можно за один день сменить обстановку и увидеть несколько городов без отпуска. Популярны также посещение старинных монастырей, усадеб и парков в радиусе 60–120 километров от Москвы, мини-туры в Коломну, Суздаль, Владимир, Кострому и другие города — такие маршруты хорошо сочетаются с любым бюджетом и позволяют собрать «два коротких путешествия» в период с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Многие москвичи берут отпуск между праздниками и отправляются в более отдаленные точки страны. Дальние направления на майские 2026 года по-прежнему формируют «большую пятерку». Это Алтай, Кавказ, Байкал, Калининградская область и Карелия. По этим регионам зафиксировано больше половины всех заявок на майский сезон, и туристы готовы ехать сюда на несколько дней или даже на неделю.

Самые выгодные

В прошлом году собирали самые выгодные железнодорожные направления путешествий на майские праздники. В список попали Переславль-Залесский со средней стоимостью билета 700 рублей, Серпухов — 750 рублей и Гагарин — 1100 рублей. Также в него вошли Сухиничи, Вязьма и Ростов Великий — 1200 рублей.

Карелия: северная романтика

Посещение штольни Рускеалы, прогулки по деревне Киндасово, эксклюзивные экоотели на островах и поездки на ретропоезде создают ощущение по-настоящему «северного» путешествия. Покормите оленей ягелем, попробуйте местные калитки и карельские блюда. Карьер Рускеалы, Ладожские шхеры и «маленькие» острова особенно популярны у тех, кто хочет отдохнуть от города и побыть наедине с природой.

Байкал: пробуждение природы

Байкал в мае — это уникальное время, когда с озера сходит последний лед, а ледяные поля распадаются на иглы, создавая живописные «ледяные зеркала» у берегов. На льдинах появляются нерпы, которые греются на весеннем солнце, а вдоль побережья зацветают первоцветы и багульник. В этом году востребованы направления, где можно сочетать круиз-экспедиции по Байкальской Арктике «за уходящим льдом», плавание на сапе и на каяках, а также проживание на комфортных теплоходах.

Адыгея: горы, термы

Если море в начале мая еще не прогрелось, это не повод отказываться от купания. В Адыгее вместо пляжей — термальные источники, где можно расслабляться под открытым небом с видом на горы. В этом регионе все близко, недорого и очень насыщенно по впечатлениям. Здесь вас ждут плато Лаго-Наки с альпийскими пейзажами, трекинги по горным маршрутам, сплавы по рекам и прогулки верхом. Добавьте к этому чистейший воздух, ощущение настоящего приключения — и получите один из самых недооцененных маршрутов на майские.

Арктика: на краю света

Для тех, кто хочет максимально необычный май, есть северный сценарий — Арктика. Здесь лето только начинается: воздух холодный, пейзажи суровые, почти космические. Поездки на внедорожниках к водопадам в Хибинах, морские прогулки в поисках китов, знакомство с культурой поморов и саамов, прогулки вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Это формат для тех, кто устал от банальных маршрутов. Арктика дает редкое чувство — будто вы побывали на краю мира и увидели Россию с другой стороны.

Калининград: море и история

Калининградская область в мае выглядит особенно свежо и живо: ветер гонит облака над Балтикой, дюны Куршской косы золотятся, прибрежные города Светлогорск и Зеленоградск просыпаются после зимнего сезона. В Калининграде туристы ходят по старым кварталам Кенигсберга, заглядывают к маякам и остаткам фортовых сооружений, прогуливаются по набережным. Здесь можно посетить Балтийский флот, побывать в «секретном бункере», посмотреть на янтарные выставки и попробовать местную рыбу, марципан.

Алтай: цветущие горы

Май на Алтае — это время, когда фиолетовые склоны маральника окрашивают горы в нежные сиреневые оттенки, а так называемая алтайская сакура добавляет розовые акценты к пейзажам. В это время открывается активный сезон: водопады наполняются, реки полноводны и идеальны для рафтинга. Туристы едут смотреть цветущие долины, пробовать горный мед, на Телецкое озеро, участвовать в фестивалях цветения прямо на берегу Катуни и знакомиться с легендами и сакральными местами Алтая, включая старообрядческие поселения. В таких поездках легко сочетать мягкий трекинг, конные прогулки и фототуры с профессиональным фотографом, чтобы запечатлеть «просыпающийся» Алтай во всей его первозданности.

Отдохнуть по высшему разряду

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» по запросу «Вечерней Москвы» собрал подборку необычных вариантов размещения в популярных среди россиян в майские праздники городах.

Отель «Дворец Трезини», Санкт-Петербург

Бутик-отель расположен в здании 18 века, построенном по проекту Доменико Трезини — первого архитектора Санкт-Петербурга. Дом возведен еще при Петре I и считается одним из первых каменных строений города. В отеле 21 номер, и каждый — категории люкс.

Цена: от 17 000 рублей за ночь.

Отель Kazan Palace by Tasigo, Казань

Разместился в историческом здании 1910 года, признанном объектом культурного наследия. Архитектура начала 20 века здесь гармонично переосмыслена через современный дизайн: высокие потолки, своды и просторные купольные пространства сочетаются с актуальными арт-объектами.

Цена: от 21 200 рублей за ночь.

Замок-отель «Нессельбек», Калининград

Отель примерно в 10 километрах от Калининграда и полностью стилизован под средневековый замок. Архитектура и оформление выдержаны в единой концепции: башни, крепостные стены, ров с водой, интерьеры с гобеленами и массивной деревянной мебелью.

Цена: от 9500 рублей за ночь.

Отель «Богатырь», Сириус

Отель в виде замка расположен на территории «Сочи Парка» рядом с олимпийскими объектами и Имеретинской набережной. Интерьеры выдержаны в средневековой эстетике: гобелены, массивная мебель и длинные коридоры создают атмосферу старинного замка.

Цена: от 15 400 рублей за ночь.

Бутик-отель «Алхимист», Иваново

В городе ситцевых королей Иваново это арт-пространство и гостиница одновременно. Площадь некоторых номеров превышает 100 квадратных метров, а интерьеры обильно украшены антиквариатом и работами современных российских художников.

Цена: от 17 400 рублей за ночь.

Бутик-отель «Гарда», Вологда

Дизайнерский отель на территории Вологодского кремля, возведенного Иваном Грозным. В интерьерах — мраморная лестница, теплые фактуры и подлинные гравюры 17 и 19 веков. Вологда — город, куда едут погружаться в историю, разглядывать резные палисады, любоваться кружевами ручной работы и намазывать вологодское масло на хлеб — щедро, как положено.

Цена: от 7000 рублей за ночь.

Отель «Утесов», Анапа

Здесь всего 28 номеров — каждый с панорамными окнами и просторными террасами, откуда открываются виды на бескрайнее море. Засыпают и просыпаются гости отеля под шум волн.

Цена: от 17 000 рублей за ночь.

Как запомнить поездку

Купите открытку

Открытки — бюджетный способ привезти сувенир из путешествия. Найти их не составит труда — в ближайшем сувенирном магазине их столько, что глаза разбегаются.

Сделайте фото

Выберите лучшие кадры, оформите фото и отнесите на печать. Можно повесить фотокарточки у кровати, и тогда они будут напоминать о ценных моментах.

Как у географа

Интересный вариант — интерьерная карта на стене. Используйте наклейки или мини-флажки — отмечайте на такой карте города и страны, где вы были. Прикрепите к карте маленькие карточки с фото, названиями, шутками из поездки.

Мир книг

Для любителей колесить по миру есть отличный вариант — книги на языке другой страны. Можно выбрать любимую историю и собрать ее в коллекцию на разных языках мира.

Светлая грусть

Свечи бывают разных форм и ароматов. Возьмите в Карелии свечу с ароматом хвои и ягод, а потом зажгите ее в доме. Вы наверняка сразу почувствуете, как нахлынут воспоминания.

Между тем, на многих европейских курортах внедряют новые правила, которые касаются использования пляжного оборудования. Туристов, которые оставляют полотенца на шезлонгах, не используя их, могут привлечь к административной ответственности. Например, на пляжах Адриатического моря туристам может быть выписан штраф до 200 евро за «резервирование» мест. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, могут ли россияне получить штраф за оставленное полотенце на российских курортах.