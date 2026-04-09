Ближневосточный пожар сжег половину турбронирований в Россию

Война на Ближнем Востоке нанесла серьёзный удар по российскому въездному туризму. В марте 2026 года было аннулировано 50% всех бронирований туров в Россию, а в апреле потери достигли ещё 30%. Основная причина — коллапс авиасообщения через аэропорты стран Персидского залива, через которые в Россию летели туристы не только с Ближнего Востока, но и из Китая, Индии и других стран Азии.

Проблема носит системный характер, и она не ограничивается только арабскими туристами. Как пояснил соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по въездному туризму, генеральный директор «Интуриста» Александр Мусихин, на ближневосточных авиакомпаниях прилетали путешественники из разных стран мира. Паралич ключевых авиахабов в Дубае, Дохе и Абу-Даби буквально отрезал многие азиатские рынки от российского направления.

При этом турпоток из стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Турции пока не пострадал — там летают другие авиакомпании. Однако на май и июнь новых бронирований из проблемных регионов практически нет, хотя и массовых отмен пока не зафиксировано. Рынок замер в ожидании — туристы выжидают, чем закончится конфликт, и надеются на восстановление рейсов по адекватной стоимости.

Особенно остро ситуация отразилась на туристах из Китая и Индии. Индийские путешественники массово аннулируют туры в Россию из-за закрытия ближневосточных аэропортов, через которые проходили транзитные маршруты. Китайские туристы тоже столкнулись с проблемами — перелёты на некоторых направлениях, например из Шанхая, на отдельные даты подорожали в полтора раза.

Одновременно с этим китайские авиакомпании наращивают частоту рейсов в Россию и Европу, используя более короткие маршруты через российское воздушное пространство. Это могло бы частично компенсировать выпадение ближневосточных перевозчиков, но пока рост цен на билеты нивелирует этот эффект. Если китайские авиалинии сохранят нынешние тарифы или продолжат их повышать, Россия рискует недополучить значительную часть потенциальных туристов из Поднебесной.

Отдельная головная боль для туроператоров — позиция российских отелей. Во многих случаях гостиницы отказываются возвращать деньги за аннулированные бронирования, максимально соглашаясь только на перенос дат заезда. В Мурманске, Москве и Санкт-Петербурге зафиксированы случаи, когда отельеры настаивали на штрафах, ссылаясь на стандартные условия аннуляции, хотя формально отмена туров связана с форс-мажорными обстоятельствами.

При этом в России с 1 марта 2026 года действуют новые правила бронирования гостиниц: при отмене бронирования до дня заезда отель обязан вернуть клиенту всю сумму предоплаты. Однако на практике туроператорам в каждом конкретном случае приходится вручную договариваться с партнёрами, и далеко не всегда удаётся прийти к компромиссу.

Пока туроператоры наблюдают лишь замедление темпов бронирования, а не полную остановку потока. Как отметил Александр Мусихин, сейчас рано делать окончательные выводы о том, каким будет сезон. Всё зависит от развития ситуации вокруг Ирана и от реакции авиакомпаний. Если рейсы восстановятся или найдутся альтернативные варианты перевозки по адекватной стоимости, туристы вернутся. А пока отрасль замерла в тревожном ожидании.