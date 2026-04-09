Более 30 регионов России могут подключиться к эксперименту с гостевыми домами

Более 30 регионов рассматривают возможность принять участие в эксперименте по легализации гостевых домов, рассказала зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

По ее мнению, в последующем такой механизм можно будет распространить на всю Россию. Сейчас уже свыше 7 тыс. таких объектов имеют официальный статус. В рамках эксперимента планируется закрыть пробелы в действующем законодательстве. В частности, у предпринимателей остается вопрос, какие налоги им придется платить: это будут коммерческие тарифы или для жилых домов. Кроме того, не урегулирован момент с уплатой налога на землю.

Эксперимент по предоставлению гостиничных услуг действует с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027-го. В нем участвуют Алтай, Дагестан, Крым, Алтайский, Краснодарский, Приморский, Ставропольский края. Также в него включены Архангельская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Ленинградская, Ростовская и Херсонская области, федеральная территория «Сириус» и Севастополь. С начала этого года к ним присоединились Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области.