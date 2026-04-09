AZUR air нарастила объем техобслуживания самолетов

Авиакомпания AZUR air значительно нарастила объем технического обслуживания самолетов сторонних перевозчиков. По итогам 2025 года специалисты выполнили 19 плановых форм обслуживания, что почти в 4 раза больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба компании.

Рост составил около 375% по сравнению с 2024 годом. В AZUR air отмечают, что активно развивают направление планового ремонта бортов других российских авиакомпаний.

Тяжелые формы планового ТО, включая C-check, выполняются в техническом центре во Внуково. Он имеет максимальный рейтинг для работы с самолетами Boeing 757 и 767, а также Boeing 777.

Для оперативной работы используется сеть линейных станций в ключевых городах: Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске, Самаре и Сочи. Это позволяет проводить сервисные работы не только на базовых площадках, но и в аэропортах по всей маршрутной сети.

В компании добавляют, что самостоятельно выполняют все виды ТО для самолетов Boeing 737, 757, 767 и 777, а также имеют сертификаты на обслуживание отдельных компонентов других типов воздушных судов.