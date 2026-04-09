Пассажиры S7 запаниковали из-за ремонта самолета «скотчем»

В соцсетях завирусилось видео с обслуживанием самолета S7 в Новосибирске. Пассажиры перед вылетом сняли, как техник заклеивает часть двигателя лентой, внешне похожей на обычный скотч. В итоге у многих пользователей это вызвало настоящую панику.

Подогрело обсуждение и то, что сам ролик с песней «Дельтаплан» Валерия Леонтьева на фоне опубликовал один из новостных телеграм-каналов. После этого ремонт борта S7 подхватили СМИ.

Между тем специалисты отмечают, что в подобных случаях применяется не обычная липкая, а так называемая speed tape – специальный высокопрочный материал на основе алюминия. Он рассчитан на эксплуатацию в условиях значительных температурных перепадов и высоких аэродинамических нагрузок. Это является стандартной практикой в гражданской авиации.

Позже ситуацию прокомментировали и в пресс-службе S7. В авиакомпании подтвердили, что это не скотч, а металлизированная авиационная лента. Ее используют, чтобы временно защищать детали самолетов с поврежденным окрасом.