РЖД запустили распродажу билетов ко Дню космонавтики

РЖД ко Дню космонавтики запустили распродажу билетов на поезда, следующие по маршрутам Санкт-Петербург — Москва или Москва — Санкт-Петербург. Об этом говорится в Telegram-канале компании.

Россиянам предложили купить билеты по указанным направлениям по специальной цене от 1,9 тысячи рублей. Акция распространяется на первые утренние рейсы «Сапсанов» и «Ласточки»: №751 Санкт-Петербург — Москва с отправлением в 05:30, №754 Москва — Санкт-Петербург с отправлением в 05:30 и №723 Санкт-Петербург — Москва с отправлением в 05:35.

Уточняется, что тариф зависит только от категории места, а не от спроса и даты покупки. Билеты продаются на официальном сайте РЖД, в веб-приложении и мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в кассах.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» запустила трехдневную распродажу билетов. Скидки в рамках акции достигают 30 процентов.