Сочи за год собрал туристического налога на 850 миллионов рублей

Сочи получил 850 миллионов рублей туристического налога за первый год
Сочи собрал 853 млн руб. туристического налога за первый год действия программы. Об этом сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.
По его словам, полученные средства направят на развитие городской среды и благоустройство общественных пространств.
В 2025 году Сочи посетили 7,93 млн туристов. Средняя загрузка отелей и гостиниц составила 77%. Несмотря на то что в начале летнего сезона фиксировалось снижение турпотока, в дальнейшем показатели восстановились.
Мэр также отметил, что 127 пляжей прошли федеральную классификацию на соответствие стандартам качества. Из них 65 получили высшую категорию – «синий флаг».
Для привлечения туристов в прошлом году в городе запустили систему преференций совместно с курортами и здравницами. Она включает скидки для семей и предложения раннего бронирования. Власти уже начали подготовку аналогичных мер на летний сезон 2026 года.
Туристический налог в Сочи ввели с 1 января 2025 года. Он заменил существовавший ранее курортный сбор.