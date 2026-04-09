Турпоток в Валдайский нацпарк планируют увеличить до 130 тысяч человек

Посещаемость национального парка «Валдайский» в Новгородской области продолжает расти и к 2030 году может достигнуть 130 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.

По итогам 2025 года парк посетили рекордные 94 тыс. туристов. Это на 16 тыс. больше, чем годом ранее. Власти связывают рост с развитием инфраструктуры и расширением туристических возможностей.

В парке уже запустили четвертый участок Большой Валдайской тропы, оборудовали базовые лагеря и открыли туристический информационный центр. Продолжается развитие глэмпинга на озере Середейское, который пользуется спросом в течение всего года.

Отдельное внимание уделяют доступности. На экологической тропе здоровья создали условия для маломобильных посетителей, в том числе семей.

Развитие территории ведется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». При этом в парке подчеркивают, что ключевая задача – сохранить природную среду одной из крупнейших особо охраняемых территорий европейской части России площадью более 159 тыс. га.